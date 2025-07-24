Efsane WWE güreşçisi Hulk Hogan hayatını kaybetti

Güreş efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti. TMZ (ABD merkezli magazin haber sitesi)'ye göre, Perşembe sabahı erken saatlerde Hulk Hogan'ın Florida, Clearwater’daki evine sağlık ekipleri çağrıldı. Acil çağrı sırasında operatörler olayın “kalp durması” ile ilgili olduğunu bildirdi.

Güreş efsanesinin evinin önünde çok sayıda polis aracı ve sağlık ekibi görüldü. Hogan, sedyeyle ambulansa taşındı.

Hulk Hogan Kimdir?

Ringlerdeki teatral performanslarıyla güreşi kitlelere sevdiren Hogan, bu sporu dar bir izleyici kitlesinden çıkararak ailece izlenen bir eğlenceye dönüştürmüştü. 1996 yılında kurduğu Yeni Dünya Düzeni (NWO) ile kahraman imajından çıkarak “Hollywood Hulk Hogan” kimliğiyle kötü karaktere bürünmüş ve popülaritesini katlamıştı.

2005’te WWE Hall of Fame'e dahil edilen Hogan, 2015’te ise özel hayatına ilişkin bir skandalın ardından bu unvandan çıkarılmıştı. Gawker’ın gizlice çekilen bir videoyu yayınlamasının ardından dava açan Hogan, süreci kendi lehine sonuçlandırmıştı. 2020 yılında ise NWO’nun bir parçası olarak WWE Hall of Fame’e ikinci kez girmişti.