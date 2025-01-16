Efsanevi yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti

Ailesi, Amerikalı yönetmenin ölümünü Lynch'in Facebook hesabından duyurdu.

Açıklamada, "Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var" ifadeleri yer aldı.

David Lynch kimdir?

1946'da Missoula, Montana'da doğan Lynch, 1960'larda çektiği ilk filminden itibaren kariyeri boyunca sıradışı bir çizgi benimsedi.1990'da Wild at Heart (Vahşi Duygular) filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Lynch, Blue Velvet (Mavi Kadife), The Elephant Man (Fil Adam) ve Mulholland Drive (Mullholand Çıkmazı) filmleriyle kariyerinde üç kez En İyi Yönetmen Oscar'ına aday gösterildi. 2019'daki Oscar ödüllerinde Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görüldü.

Lynch, Ağustos 2024'te "uzun yıllar boyunca sigara içmesine" bağlı kronik akciğer hastalığı amfizemle mücadele ettiğini açıklamıştı. Yönetmen, teşhise rağmen "çok iyi durumda" olduğunu ve emekli olmayı "asla" düşünmediğini söylemişti.