Emine Alangoya Kimdir? İnan Kıraç’ın eşi hakkında merak edilenler

1949 doğumlu olan Emine Alangoya, iş dünyasında uzun ve istikrarlı bir kariyere sahip. 1970 yılında Koç Holding’e Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak adım atan Alangoya, yaklaşık 53 yıl boyunca Holding’in finans grubunda çeşitli görevlerde bulundu.

Alangoya Koç Holding'in finans grubunda yaklaşık 53 yıl görev yapmış, bu süre zarfında 43 yıl boyunca Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında çalışmıştır.

Alangoya, Koç Holding’in büyüme ve halka arz süreçlerinde de aktif rol oynadı. Finansal yönetim alanında edindiği derin bilgi ve tecrübeyle kurum içinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Emine Alangoya, son dönemde İnan Kıraç’ın 2023 yılında kurduğu vakfın genel müdürlüğünü yürütüyor. Aynı vakıfta Alangoya’nın kızı da görev alıyor.

İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın evliliği, yalnızca yaş farkı nedeniyle değil, aynı zamanda İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç’ın açtığı dava nedeniyle de gündem olmuştu. İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını öne sürerek evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurmuş, mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevkine karar vermişti.