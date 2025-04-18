En güzel cuma mesajları 2025: Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, anlamlı ve resimli mesajlar

İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma gününde, dünyanın pek çok yerinden Müslümanlar bir araya gelerek, cuma namazını kılar, hutba dinler ve dua ederler.

En hayırlı gün olarak kabul edilen cuma gününde Müslümanlar aynı zamanda birbirlerine hayırlı cumalar dileklerinde bulunurlar. Birçok Müslüman sevdiklerine gönderebileceği dualı, resimli, anlamlı cuma mesajlarını araştırıyor.

İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, dualı, resimli ve anlamlı cuma mesajları...

En güzel resimli cuma mesajları

1- "Cuma'nız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Gönlünüzü ferah eylesin"

2- "Bırak hayallerini, sal dualarını arşa... 'Ol' deyince deyince oldurana, 'Dur' deyince durdurana... Hayırlı Cumalar...

3- Mübarek Cuma Günü hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar...

4- "Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar..."

5- "Ey Allahım... Bize kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisini nasip eyle. Cumamız efendimizin bu duasının bizler içinde kabulune vesile olsun inşaallah... Hayırlı Cumalar

6- "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Hadisi Şerif"

7- "Hayırlı, bereketli Cumalar"