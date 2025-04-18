En güzel cuma mesajları 2025: Sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, anlamlı ve resimli mesajlar
Cuma günü, İslam dünyası için en önemli günlerden biri olarak kabul edilir. Müslümanlar bu özel günde camilerde toplanarak Cuma namazını kılıp, hutbe dinler ve birlikte dua eder. İslam dininde en hayırlı gün kabul edilen cuma gününde Müslümanlar birbirlerine "Hayırlı Cumalar" dileklerinde bulunup, cuma günlerini tebrik eder. Manevi anlamda önemli bir gün olan cuma günü için sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden güzel, dualı, resimli mesajları hayırlı cumalar mesajlarını sizler için derledik...
İslam alemi için haftanın en önemli günü olan Cuma gününde, dünyanın pek çok yerinden Müslümanlar bir araya gelerek, cuma namazını kılar, hutba dinler ve dua ederler.
En hayırlı gün olarak kabul edilen cuma gününde Müslümanlar aynı zamanda birbirlerine hayırlı cumalar dileklerinde bulunurlar. Birçok Müslüman sevdiklerine gönderebileceği dualı, resimli, anlamlı cuma mesajlarını araştırıyor.
İşte sevdiklerinize, yakınlarınıza gönderebileceğiniz en güzel, dualı, resimli ve anlamlı cuma mesajları...
En güzel resimli cuma mesajları
1- "Cuma'nız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Gönlünüzü ferah eylesin"
2- "Bırak hayallerini, sal dualarını arşa... 'Ol' deyince deyince oldurana, 'Dur' deyince durdurana... Hayırlı Cumalar...
3- Mübarek Cuma Günü hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar...
4- "Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar..."
5- "Ey Allahım... Bize kendi sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve bizi sana yaklaştıracak olanların sevgisini nasip eyle. Cumamız efendimizin bu duasının bizler içinde kabulune vesile olsun inşaallah... Hayırlı Cumalar
6- "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Hadisi Şerif"
7- "Hayırlı, bereketli Cumalar"