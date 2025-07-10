En tatlı strateji! Bu satrançta taşları yemek serbest

Sivas’ta yaşayan Tülin Gülşen, alerjik hastalıkları nedeniyle çikolata tüketemeyen oğlu için evde katkı maddesiz çikolata üretmeye başladı. Zamanla bu uğraşını mesleğe dönüştüren Gülşen, çocuklara hem sağlıklı hem de eğlenceli bir alternatif sunmak amacıyla çikolatadan satranç takımı üretti.

Başlangıçta yalnızca kendi çocuğu için ürettiği çikolatalarla yola çıkan Gülşen, artan ilgi üzerine kendi işyerini kurdu. Ürünlerinde katkı maddesi kullanmayan Gülşen, farklı konseptler geliştirerek sağlıklı çikolataları çocuklara sevdirmeyi hedefliyor.

Tülin Gülşen yaptığı açıklamada, “Oğlum alerjik hastalıkları olan bir çocuktu. Ona nasıl sağlıklı çikolatalar yedirebilirim diye düşünürken bu işe hobi olarak başladım, ardından mesleğe dönüştü. İnsanların ilgisini çekmek için neler yapabilirim diye düşündüm ve çikolatadan satranç takımı fikri ortaya çıktı” dedi.

Satranç konseptinin özellikle Babalar Günü için yaptığı özel çalışmada büyük ilgi gördüğünü belirten Gülşen, şöyle devam etti:

“Müşterilerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Çocuklar bu çikolata satranç takımıyla hem oynuyor hem de yendikleri taşları yiyorlar. Yapım süreci tamamen el emeğiyle ve katkı maddesi olmadan gerçekleşiyor. Bu da yaklaşık 1 gün sürüyor. Kalıpların temizlenmesinden temperleme sürecine kadar her şey hassas ısı ve süre dengesiyle ilerliyor. İlk görenler taşların çikolatadan yapıldığına inanamıyor ama tadınca çok beğeniyorlar.”