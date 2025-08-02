Cumhuriyet Halk Partisi'nin(CHP) Samsun’daki önemli isimlerinden biri olarak bilinen Suat Binici’nin vefatı, hem siyasi çevrelerde hem de memleketi Samsun’da derin bir üzüntüye neden oldu.

Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Binici’nin vefat haberi başta CHP Samsun teşkilatı olmak üzere, parti tabanında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Suat Binici Kimdir ?

13 Ocak 1947'de Samsun Vezirköprü'de doğdu. Babasının adı Fuat, annesinin adı Semiha'dır. Akpınar İlköğretmen Okulu'nu bitirdi. 1994 - 2004 yılları arasında Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde bulundu Binici, evli ve 2 çocuk babasıdır. 22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde CHP'den Samsun milletvekili seçilmiştir.