'Eski sevgili standı' büyük ilgi gördü! Hediyeler yeni sahiplerini buldu

Mersin’de bir kafede, eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmaya çıkarıldı. Mizahi bir etkinlik olarak başlatılan 'eski sevgili standı'nda kitap, kolye, ekmek yapma makinesi gibi birçok ürün satışa sunuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken gerçekleştirilen etkinlik, hem eğlenceli hem de nostaljik anlara sahne oldu.

"Atsan atılmaz, satsan satılır"

Yenişehir ilçesindeki bir kafede, seramik boyama, heykel boyama gibi farklı atölye çalışmalarıyla hizmet veren işletmeciler, bu kez mizah amaçlı bir etkinliğe imza attı. Eski sevgililerinden kalan hediyeler, açık artırma ile satışa sunuldu. "Atsan atılmaz, satsan satılır" mottosuyla başlatılan bu etkinlik büyük ilgi gördü. Katılımcılar, satacakları ürünlere kafede kayıt yaptırarak fiyat belirledi. Açık artırma sırasında ilginç anlar yaşandı ve eski hediyeler yeni sahiplerini buldu.

Kafenin işletmecilerinden çocuk gelişimi ve drama öğretmeni olan Delal Dalgıç, müşterilere farklı konseptlerde hizmet verdiklerini belirterek, kafelerinde seramik boyama, heykel boyama, ahşap boyama gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

"Çok ilgi gördü, telefonlarımız susmadı"

Dalgıç “Boş tuvallerimiz var, öğrenciler gelip burada tuvalleri boyuyorlar. Bu etkinlikleri çok severek yapıyoruz. Aynı zamanda eski sevgili standı açtık. Çok da ilgi gördü. Aslında arkadaşlarımızla konuşurken herkesin evde biriktirdiği hiç de kullanmadığı eşyaları var; 'atsan atılmaz, satsan satılır' dedik. Böyle yola çıktık. Tahmin ettiğimden çok daha fazla ilgi gördü, telefonlarımız susmadı. Başarılı geçti. Çok da eğlendik. Amacımız zaten burada mizah, biraz insanların eğlenmesini sağlamak” dedi.

Açık artırmaya katılan Başak Dolunay ise, “İleride torunlarıma anlatacağım güzel bir anı olarak kalsın istiyorum. Bir kitap getirdim; ederi 5 kuruş, alana hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA