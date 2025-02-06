Eski Trabzonsporlu İbrahim Yattara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'undan belediyede iş istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Hızlı Tarama Testinde Riskli Bulunan Binanın Yıkımı" programında açıklamalarda bulundu.

Etkinliğe katılan isimler arasında, bir dönem Trabzonspor formasıyla yıldızlaşan Gineli eski futbolcu İbrahim Yattara da yer aldı.

Programın ardından İmamoğlu ile bir araya gelen Yattara, sürpriz bir talepte bulundu. Kameralara yansıyan anlarda Yattara’nın, İmamoğlu'na “Belediyede çalışmak istiyorum” dediği görüldü.

Ekrem İmamoğlu ile İbrahim Yattara'nın yolları, Trabzonspor dönemlerinden bu yana kesişiyor. İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği yaptığı dönemde Yattara’nın transferinde önemli bir rol oynamış ve futbolcuyu havalimanında karşılayan ilk isimlerden biri olmuştu.

İkili arasındaki dostluk, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de devam etmiş. Yattara, bu süreçte İmamoğlu'nu ziyaret etmişti.

Geçtiğimiz yıl bir röportajda Yattara’dan bahseden İmamoğlu, “İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş, yeni öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.