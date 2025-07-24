Eskişehir yangınındaki 10 şehitten biriydi... Tolunay Kocaman’ın hikayesi yürek yaktı! 1 hafta önce evlenmişti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangının ortasında kalan 10 orman görevlisi, alevlerle mücadele ederken hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 10 görevli arasında yer alan Tolunay Kocaman’ın hikayesi, yangın faciasının acısını daha da derinleştirdi.

Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan yangına müdahale eden ekipte yer alan Kocaman’ın, 14 Temmuz'da evlendiği ve kısa süre önce işe başladığı öğrenildi.

Yangında şehit düşen Kocaman’ın eşiyle birlikte çekilmiş düğün ve nişan fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Evliliğinin ilk haftasında acı haber, ailesi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Orman yangınına ilişkin soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.