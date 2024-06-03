Eskişehir'den İngiltere'ye elektrikli bisiklet ihracatı

Gökhan Yağcı, bisiklet tasarımına ilk olarak oğlunun rahatlıkla kullanabileceği bir prototip tasarlayarak başladı. Meslektaşlarının tavsiyeleriyle pedal çevirdikçe enerji üreten ve sürüş desteği sağlayan bir bisiklete dönüşen prototipi geliştirerek pazara sunmaya karar verdi.

Mühendis ekibiyle kurduğu iki katlı atölyede geçen yıl mart ayında seri üretime geçen Yağcı, 3 ila 7 yaşlarına yönelik elektrikli bisikletin aylık üretimini 60 adete çıkarttı. İşinde başarı sağlayınca da İlk ihracatını İngiltere'ye yaptı.

Pedal döndükçe enerji stoklanıyor

Gökhan Yağcı, pedal çevirdikçe stoklanan enerjinin yokuş ile engebeli yollarda motora itiş gücü olarak geri dönüşü esasına dayanan 4 tekerlekli elektrikli bisikletin, uzaktan ebeveyn kontrolünün de bulunduğunu söyledi. Hız limiti 7 kilometre olan bisikleti kullanan çocukların pedal çevirerek enerjisini atabileceğini belirten Yağcı, "Patentli bir şekilde teknolojimiz korunmakta, dolayısıyla biz üretmek zorundayız. Bu ürün herhangi bir şekilde Çin'den veya Avrupa'dan ithal edip de üretebileceğiniz bir şey değil, çünkü yok." dedi.

Ürün yüzde yüz yerli

Yağcı, bisikletin elektronik kartları, yazılımı, donanımı ve mobil uygulamasının da bulunduğunu anlattı. Mobil uygulamayı kendilerinin yaptığını ifade eden Yağcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki diğer şirketler sayesinde aldığımız partnerliklerimizle beraber üretiliyor. Bisikletin mekanik sistemi de Türkiye'de üretiliyor; şasi, kaynaklar, imalat, miller, bataryalar. Bunların hepsi kendi atölyemizde, yerli imkanlarla üretiliyor, buradaki firmalarla üretim sürecine giriyor. Tamamen yerli hattımızda ve katma değerli şekilde bizim fabrikamızdan çıkıyor. Ürün çıktıktan sonra bekleyen taleplerimiz vardı. O talepleri karşıladık. Şimdi hızlı bir şekilde satışlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda sadece İngiltere'ye ihraç ediyoruz, ürünlerimiz orada satışta."

Yağcı, ürünü yetişkinler için de tasarlayıp üretmeyi ve ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.