Esnaf lokantası 500 yıllık meşe ağacını kesti, belediye "Dükkandan çık" dedi

İngiltere’nin Enfield bölgesinde Whitewebbs Park’ta bulunan ve 450-500 yaşında olduğu belirtilen tarihi meşe ağacının gövde kalıntıları, belediye çalışanları tarafından Nisan ayında bulundu.

Enfield Belediyesi, ağacın kısmen kesilmesini “geri dönülemez bir zarar” olarak nitelendirirken, konuyu “suç teşkil eden mala zarar verme” kapsamında değerlendirdiğini açıkladı.

Kira sözleşmesini ihlal etti

Belediye, İngiltere'de Türkiye benzeri "esnaf lokantası" konseptiyle hizmet veren Toby Carvery restoranını işleten Mitchells & Butlers şirketinin bu eylemle kira sözleşmesini ağır şekilde ihlal ettiğini savundu.

Şirketin belediyeyle yeterli şekilde iletişim kurmadığı ve zarar için telafi adımı atmadığı belirtilirken, bu nedenle tahliye sürecinin başlatıldığı kaydedildi.