Eşref Rüya final mi yapacak? Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor mu?

Eşref Rüya geçen sezon büyük bir sükse yaparak reytinglerde güzel bir başarı elde etti. Eylül ayının gelişi ile birlikte dizi sezonu açıldı ve Eşref Rüya da ekranlara gelmeye başladı. Fakat dizi hakkında her gün yeni bir söylenti ortaya atılıyor. Son olarak dizinin final yapacağı iddia edildi. Dizinin hayranları şimdi gerçekleri öğrenmeye çalışıyor.

Eşref Rüya final mi yapıyor?

Geçen hafta dizi ile ilgili Çağatay Ulusoy diziden ayrılıyor dedikoduları çıkmıştı. Bu hafta da dizinin final yapacağı iddia edildi. Bu söylentiler sonrası ne yapımcıdan ne de kanaldan açıklama gelmedi. Şu an iddialar dedikodu niteliğinde... Eşref Rüya'nın final yapması beklenmiyor.