Eşref Rüya final mi yapıyor? Eşref Rüya bitti mi?

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Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolünü paylaştığı Eşref Rüya'nın 47. bölüm çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diziler sezon finali yaparken Eşref Rüya'nın akıbeti merak ediliyor. Dizinin sezon finali mi yoksa final mi yapacağı araştırılıyor. İşte son durum...

Eşref Rüya final mi yapıyor?

Evet, Eşref Rüya 47. bölümü ile final yapıyor. En büyük düşmanı İhtiyar ile kozlarını paylaşan Eşref vuruluyor!

Final bölümünde neler olacak?

Hayallerini süsleyen, adeta 'Rüya'sı olan Nisan’ı ve canından çok sevdiği kızını son kez yatakta öpen Eşref’in bu vedası herkesi gözyaşlarına boğuyor. Yıllar sonra ekrana gelen 'Eşref Tek Vakfı' ve kızının yaptığı o duygusal konuşma ne anlama geliyor?