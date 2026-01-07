Eşref Rüya neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 7 Ocak Kanal D yayın akışı

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. Çarşamba akşamı yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alacak. Yeni bölümün ekrana gelmemesi, diziyi yakından takip eden izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle "Eşref Rüya yeni bölüm neden yok" sorusu sık sık tekrarlanıyor.

Eşref Rüya yeni bölüm neden yok?

Birçok dizi yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verdi. Bu dizilerden biri de Eşref Rüya oldu. Bu sebeple projenin yeni bölümü yayınlanmayacak. Eşref Rüya'nın 14 Ocak Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat (Tekrar)

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya (Tekrar)

23.15 Beyaz’la Joker (Tekrar)