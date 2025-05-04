Eta Aquarid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Yüz binler meteor yağmurunu beklerken Eta Aquarid hakkında bilgi almak istiyor. Öte yandan bu muhteşem doğa olayını izlemek isteyenler zamanını merak edip "Meteor yağmuru ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

Eta Aquarid meteor yağmuru nedir?

Eta Aquarid, her yıl Nisan sonu ile Mayıs başı arasında gerçekleşen bir meteor yağmurudur. Kaynağı, ünlü Halley Kuyruklu Yıldızıdır. Dünya, bu kuyruklu yıldızın bıraktığı toz ve kaya parçalarının bulunduğu yörüngeden geçerken, bu parçalar atmosfere girerek sürtünme ile yanar ve gökyüzünde "yıldız kayması" olarak gördüğümüz ışık izlerini oluşturur.

Eta Aquarid meteor yağmuru ne zaman?

En aktif dönemi: 5–6 Mayıs gecesi

En iyi izlenme zamanı: Şafaktan hemen önce, sabaha karşı saatler

Gözlemlenebileceği yer: Güney Yarımküre’de daha etkileyici; Kuzey Yarımküre’de (Türkiye dahil) daha az ama yine de görülebilir

Hızı: Meteorlar saatte 66 km hızla atmosfere girer (çok hızlı ve parlak)

Kaynak takımyıldızı: Kova (Aquarius) takımyıldızının Eta yıldızı civarı

İlginç bir not: Eta Aquarid meteorları Halley Kuyruklu Yıldızı’ndan kopmuş parçalardır; aynı kuyruklu yıldız, Ekim ayındaki Orionid Meteor Yağmurunun da kaynağıdır.