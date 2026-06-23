Evinin önünden çalınan mopedine 42 yıl sonra kavuştu

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İtalya'da yaşayan bir adamın gençlik yıllarında kullandığı moped, 1980'li yılların başında çalındı. Aradan geçen onlarca yıl boyunca araçtan hiçbir haber alınamazken, beklenmedik bir gelişme yaşandı ve moped yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

Gelen telefon hayatını değiştirdi

Yetkililer tarafından aranan adam, kayıp mopedinin bulunduğu yönünde bir telefon aldı. Ancak ilk anda buna inanmadı. 142 yıl önce 16 yaşındayken evinin önünden çalınan aracın bulunmasının mümkün olmadığını düşünen İtalyan adam, aramayı yapan kişinin kendisiyle şaka yaptığını sandığını ifade etti.

Araç bir depoda ortaya çıktı

Yetkililerin verdiği bilgilere göre moped, yapılan incelemeler sırasında bir depoda bulundu. Uzun yıllar boyunca saklı kalan aracın şasi ve kayıt bilgilerinin kontrol edilmesiyle gerçek sahibine ulaşılması mümkün oldu.

Gençlik anıları yeniden canlandı

Mopedini yeniden gören adam, aracın kendisi için yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını söyledi. Gençlik yıllarına ait birçok anısını bu araçla yaşadığını belirten İtalyan vatandaş, mopedini tekrar görmenin duygusal bir deneyim olduğunu ifade etti.

“Bunu asla beklemiyordum”

Yıllar içinde aracın tamamen kaybolduğunu düşündüğünü söyleyen adam, mopedine yeniden kavuşmayı hayatındaki en sıra dışı olaylardan biri olarak tanımladı. Kendisine ulaşılan gün büyük şaşkınlık yaşadığını belirten adam, böyle bir gelişmenin gerçekleşeceğine dair hiçbir umudunun kalmadığını dile getirdi.