EYT'yi 15 günle kaçıran robot kebapçıda komilik yapıyor!

Bursa'da faaliyet gösteren bir kebapçı, restoranda robotları komi gibi kullanıyor.

Dört tepsi taşıyabilen robotlar, yemekleri mutfaktan masalara kadar götüyor. Buradan ise garsonlar tarafından masalara servis yapılıyor.

Robotlar doğum günü gibi özel günlerde masalara şarkı söyleyerek hizmet ediyor.

Boşları da topluyor

İşletmeci Bahadır Tanrıverdi, 'yapay zekalı robotları' başta Z kuşağı olmak üzere tüm misafirlerine kömürde Bursa kebabı kültürünü aşılamak için kullanıma aldıklarını söyledi.

Robotların çalışma prensibinden bahseden Tanrıverdi, robotların yemeklerin boşlarını da bulaşıkhaneye götürdüğünü, özel günlerde şarkı söylemesiyle genç - yaşlı herkesin ilgisini çektiğini kaydetti.

EYT'yi 15 günle kaçırmış!

İşletmeci, robotun bahşiş verilmesi durumunda bunu kabul ettiğini belirterek şunları söyledi: "Yemek yemiyor su içmiyor EYT'den yararlanamadı, 15 günden kaybetti, hiç izin kullanmadan çalışabiliyor. Birçok artıları var ama insan gücü olmazsa olmazımız ama teknolojiden ise faydalanmamız gerekiyor ve çağa ayak uydurmamız gerekiyor yenilikçi olmamız gerekiyor.”

Üç yıldır komilik yapıyor

Tanrıverdi, robot garsonun az maliyetli olması sebebiyle işletmeci olarak memnun olduklarını belirterek robotu üç senedir kullandıklarını kaydetti. Tanrıverdi, "Her şeyden öte bir kominin yapabileceği görevi yapıyor ürünü getiriyor ve götürüyor" dedi.