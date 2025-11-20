Fatih Ürek son sağlık durumu nedir? Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin aramalar son günlerde iyice sıklaştı. Hastanede tedavisi devam eden sanatçı hakkında çeşitli iddialar gündeme geliyor. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle resmi açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Bilgi almak adına sıkça "Fatih Ürek son sağlık durumu nedir" sorusu geliyor.

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl?

59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ürek 35 gündür uyutuluyor ve henüz bir iyileşme söz konusu değil.

Menajeri Mert Siliv en son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da belirttiği gibi her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek’in sağlığına ve güzel haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.

30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bize destek olan, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek’ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.