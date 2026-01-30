Fatih Ürek'ten acı haber geldi: Yaşam mücadelesini kaybetti

Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek, yapılan müdahalelerle hayata döndürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ürek, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.

Fatih Ürek kimdir?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Şerafettin Ürek, Erzurum’da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapıyordu. Ürek, dört çocuğun biri olarak dünyaya geldi ve ailesi, kendisi henüz 1 yaşındayken Bursa’ya taşındı. Ürek’in üç kız kardeşi bulunuyor.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda figüran olarak tiyatro hayatına adım atan Ürek, 20 yaşına kadar bu alanda çalıştı ve Mahir Canova’dan dersler aldı. Tiyatro sonrası züccaciye ve mobilya sektörlerinde çalıştı.

Fatih Ürek, ses sanatçısı olmaya karar verdikten sonra Taylan Gazinosu’nda çalıştı ve İstanbul’a taşındı. İlk albümü “Yaktı Yaktı” 1993’te Raks Müzik etiketiyle yayınlandı. Bu albümde Bülent Ersoy’un “Sefam Olsun” şarkısına yeni yorumunu kattı. 1995’te çıkan “Sen İki Gözümsün” albümünde pop ve klasik şarkılara yer verdi. 2008’de yayınladığı “Sus” albümü ile müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Daha sonra “Hayde” albümünde Emrah Karaduman ile çalıştı.

Ürek, 1997’de Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş karakterini canlandırdı. 2011’de Praktiker reklamlarında rol aldı. 2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2019-2020’de Show TV’deki Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri olarak görev aldı. 2024-2025 yıllarında ise NOW kanalında yayımlanan Gelin Görümce adlı yarışma programını sundu.

Fatih Ürek, cinsel olarak eşcinseldir. 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu 20 dakika kalbi durmuş ve hastaneye kaldırılmıştır. Fantezi ve pop müzik türlerinde eserler veren Ürek, Bursa Devlet Tiyatrosu, Zeki Müren ve Bülent Ersoy ile ilişkilendirilen bir kariyere sahiptir.