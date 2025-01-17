Fenomen dört kulaklı kedi Midas takipçi sayısıyla da dikkat çekiyor

1800 yılından bugüne dek benzeri sadece 3 ya da 4 kez görülmüş mutasyon bozukluğu olan dört kulaklı kedi Midas, 340 bin takipçisiyle büyük ilgi görüyor.

"Duymasında problem yok"

Kulağı haricinde dilinin dışarıda olması gibi bazı anomalilere sahip kedinin sağlık açısından bir problemi bulunmuyor. Dost canlısı ve oyunsever kedi hakkında açıklamada bulunan Canis Döşemeci: “Midas’ın başka sağlık sıkıntısı falan hiçbir şey yok. Hatta doğuştan kuyruğu da üç yerinden kırık, normal kedilere göre küçük ve çengel şeklinde. Acaba denge bozukluğu olabilir mi, bir yerden atlarken düşer mi diye korkuyorduk ama hiç öyle bir şey olmadı, gayet sağlıklı. Bir de göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırtüstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor” şeklinde konuştu.

Ünü dünyaya taştı

Midas’ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, “Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika’dan, Güney Amerika’dan ve Uzak Doğu’dan takipçilerimiz var. Türkiye’de o kadar tanınmıyor” dedi.