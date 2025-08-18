Fenomen kuyumcu Ersan Diamond gözaltına alındı

Odatv’nin haberine göre mücevher ve saat satışlarıyla tanınan, sosyal medyada çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaşan “Ersan Diamond” lakaplı Ersan Gülmez gözaltına alındı.

Ersan Diamond kimdir?

Aslen Elazığlı olan ve İstanbul’da yaşayan “Ersan Diamond” mahlaslı Ersan Gülmez, özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı.

Sosyal medya hesabında 755 bin takipçisi bulunan Gülmez, sattığı ürünleri tanıttığı videolar sayesinde fenomen haline gelmişti.

Çok sayıda ünlü isme de satış yaptığı bilinen Gülmez, bir dönem “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasına da katılmıştı.