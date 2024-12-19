Fenomen Neşe Özkan estetik operasyon sonrası hayatını kaybetti

Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın hayatını kaybetmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Özkan'ın karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İki çocuk annesi olan Neşe Özkan, daha önce Gelin Evi isimli bir programa da katılmış ve adından söz ettirmişti.