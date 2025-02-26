Fethiye semalarında SOLOTÜRK hareketliliği
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yarın düzenlenecek Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'i anma töreni öncesinde prova uçuşu yaptı. Prova uçuşunu izleyenler, bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
AA
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Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 111. yılında, isminin verildiği ilçede çeşitli etkinliklerle anılacak.
Etkinlikler kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK de yarın yapacağı saygı uçuşu öncesi Fethiye semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Çok sayıda kişi sahil bandından uçağın prova uçuşunu heyecanla izledi.