Finansal refahı artırmak için aylık gelir gider akışı nasıl takip edilir? İşte bazı kolay yöntemler

Gelir gider akışını takip etmek, finansal hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olur çünkü bu sayede gereksiz harcamaları kolayca fark edebilirsiniz. Böylece geleceğiniz için sağlıklı bir finansal plan oluşturabilirsiniz. Eğer finansal refahınızı artırmak için gelir ve gider akışını kontrol etmek istiyor ancak işe nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız işte aylık para akışını en kolay şekilde takip etme yolları...

Gelir ve Giderlerinizi Kaydedin

Gelir ve giderlerinizi takip etmek için bir tablo veya bir hesap defteri kullanabilirsiniz. Her ay başında gelirlerinizi ve tahminî giderlerinizi not edin. Bu hesapta faturalar, yiyecekler, ulaşım, kira gibi her türlü masrafınızı listelemeniz çok önemli. Böylece gelir ve giderlerinizi takip edebilir, harcama sınırlarınızı daha iyi belirleyebilirsiniz. Ayrıca neyden ne kadar kısmanız ve ne şekilde tasarruf etmeniz gerektiğine dair bir plan da hazırlayabilirsiniz. Paranızla ilgili iyi ve kötü alışkanlıklarınızı gördükten sonra yeniden ayarlamalar yapıp bütçenizi düzene sokabilirsiniz.

Bu gelir gider kaydetme işlemlerini herhangi bir elektronik cihazınızdan Google Sheets uygulaması aracılığıyla online e-tablolar oluşturarak ve bu tablolar üstünde dilediğiniz zamanlarda bütçe ortaklarınızla çalışmalar yaparak gelir giderlerinizi düzenleyebilirsiniz. Google Sheets yerine Excel de tercih edebilir ve elektronik olarak hesap defterleri oluşturabilirsiniz.

Mobil Uygulamalardan Yararlanın

Birçok kişisel finans yönetimi uygulaması, aylık gelir ve giderlerinizi takip etmenizi sağlar. Bu uygulamalar, banka hesaplarınıza erişebilir ve harcamalarınızı otomatik olarak kaydedebilir. Örneğin Mint uygulamasıyla harcamalarınızı kategorize edebilir, faturalarınızı takip edebilir ve bütçe planlayabilirsiniz. Dilerseniz PocketGuard uygulamasıyla hesap bakiyenizi takip edebilir, faturalarınızı düzenleyebilir ve bütçenizi planlayabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama size çeşitli tasarruf önerileri sunar ve nakit akışınızı gösterir. Ayrıca yine aynı işlemleri yapabileceğiniz Clarity Money, YNAB, Wally gibi uygulamalar arasından kendinize en uygun olanını seçebilirsiniz.

Banka Ekstrelerinizi Takip Edin

Banka ekstresi; hesap sahibinin o ay içerisinde yaptığı tüm harcamaları ve elde ettiği gelirleri gösteren, bir nevi özet sunan belgedir. Hesap sahibi farklı kategoriler içinde neye ne kadar harcadığını görür ve buna bağlı olarak bütçe takibi yapabilir. Ekstreler banka tarafından her ay sonu hazırlanır. Bu sayfaları takip ederek ne kadar harcama yaptığınızı ve aylık gelirinizi görebilirsiniz. Böylece gereksiz yaptığınız harcama varsa kolayca fark edebilir, finansal refahınızı artırabilirsiniz.