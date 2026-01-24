Futbol takımı stadyum değiştirdi, 140 yıllık mekan kapatma kararı aldı

İngiltere’de futbol atmosferiyle özdeşleşen tarihi pub’lardan biri daha kapanıyor. Liverpool’da bulunan ve 140 yıldır özellikle 1878 yılında kurulan Everton FC taraftarlarının uğrak noktası olan The Winslow Hotel, bugün kapılarını tamamen kapatıyor.

1886 yılında açılan ve "Halkın Pub’ı" olarak anılan mekân, yıllar boyunca hem Evertonlıları hem de deplasman taraftarlarını ağırlayarak şehirde maç günü geleneğinin önemli parçalarından biri oldu.

Taraftar taşındı, pub boşaldı

Pub’ın kapanma kararının arkasındaki en büyük neden, Everton takımının maçlarını artık yeni Hill Dickinson Stadyumu’nda oynaması. Takımın stadyum değişikliği sonrası taraftar akışının azalması, pub’ın müşteri sayısında ciddi düşüşe yol açtı. Genel Müdür Dave Bond, maç günlerinde eskiden oluşan kalabalığın artık tamamen kaybolduğunu vurguladı.

“Ruhu bu binadan çıktı”

Bond, yeni stadyuma müşteri taşımak için otobüs seferleri ayarlayarak mekânı ayakta tutmaya çalıştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Maç başına yalnızca 20-25 kişinin gelmeye başlamasının işletmeyi sürdürülemez hale getirdiğini belirten Bond, “Everton taraftarlarını bu ölçüde kaybedince bu binanın ruhu da gitti” ifadelerini kullandı.