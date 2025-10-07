Gaggle sistemine takıldı: 13 yaşındaki çocuktan ChatGPT’ye korkunç soru! 'Arkadaşımı nasıl öldürürüm?'

ABD’nin Florida eyaletinde 13 yaşındaki bir öğrencinin okul bilgisayarında ChatGPT’ye “Sınıfın ortasında arkadaşımı nasıl öldürürüm?” yazması üzerine okul polisi harekete geçti.

Okullarda kullanılan Gaggle adlı yapay zekâ destekli gözetim sistemi tarafından tespit edildi ve otomatik olarak okul polisine bildirildi.

Polis anında müdahale etti

Uyarıyı alan okul polisi, öğrenciyi derhal sınıfta gözaltına aldı. Yerel basının aktardığına göre öğrenci, ifadesinde “sadece arkadaşına şaka yaptığını” söyledi.

Ancak ne okul yönetimi ne de polis, bu açıklamayı bir çocuk şakası olarak değerlendirdi.

Yakın zamanda bir lisede büyük bir vahşete sahne olan Florida’da, 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Tutuklanıp cezaevine götürüldü

13 yaşındaki çocuğu tutuklayıp cezaevine götüren yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada benzer bir riski "göze alamayacaklarını” belirtti.

Gaggle sistemi nedir?

Gaggle adlı sistem, okullarda kullanılan cihazlarda öğrencilerin yazışmalarını ve arama geçmişlerini analiz ederek potansiyel tehlike içeren ifadeleri tespit ediyor.