Game of Thrones oyuncusu Michael Patrick öldü mü, neden öldü? Michael Patrick kimdir?

Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Michael Patrick, 35 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun, Kuzey İrlanda'daki bir bakımevinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

2023 yılında Motor Nöron Hastalığı teşhisi konulan Patrick'in, hastalığa karşı uzun süredir tedavi gördüğü ve bu süreçte dirençli bir mücadele verdiği belirtildi.

Acı haberi eşi açıkladı

Vefat haberini, eşi Naomi Sheehan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna açıkladı. Sheehan, Patrick'in ailesi ve yakın dostlarının yanında, huzur içinde hayata veda ettiğini ifade etti.

Eşinin zorlu süreç boyunca güçlü durduğunu belirten Sheehan, Patrick'in enerjisi, yaşam sevinci ve çevresine verdiği ilhamla hatırlanacağını dile getirdi. Ayrıca hastalık sürecinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.