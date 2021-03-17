Geçen yıl Kaave'de 400 milyon fal yorumlandı

Teknoloji girişimcileri Selin Sağol Sade ve Burç Sade tarafından 9 yıl önce hayata geçirilen ve günde 1,2 milyon kahve falı yorumlayan mobil uygulama Kaave’nin, Android ve iOS platformlarında aylık 5 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

Kaave’de fal yorumlayabilen 6 ayrı karakter bulunuyor. Uygulamada en çok günde 3 kere ücretsiz yorum yapabilen Falcı Bacı tercih ediliyor. Kullanıcılar Falcı Bacı haricinde "aşk" ile "aile" konularında Melek Abla; "arkadaşlıklar", "iş hayatı", "maddi gelecek" ve "kariyer" konularında Jasmine karakterine danışıyor. Detaylı fal yorumu almak isteyen kullanıcılar ise tercihlerini Lalezar, Isabel ve Lorenzo karakterlerinden yana kullanıyor. Kaave, aynı zamanda Melek Abla, Jasmine, Isabel ve Lorenzo karakterleri ile canlı fal hizmeti sunuyor. Uygulama, fal yorumları ile birlikte çevir kazan özelliği bulunan “Kader Çarkı” ile kullanıcılarına krediden altın üyeliğe kadar uygulama içi birçok ödül kazandırıyor.

"Kadınlar dertleşmek istedi, erkekler motivasyon aradı"

Uygulamanın mimarlarından Selin Sağol Sade, zorlu geçen 2020 yılında Kaave ile kullanıcılarının yanlarında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “2020 yılında bizleri en çok sosyal ortamlarımızdan uzaklaşma mecburiyetimiz etkiledi. İlk defa böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalmak ve belki de hiç olmadığı kadar uzun süre evlerimizde vakit geçirmek kolay adapte olunabilecek bir durum değildi. Pandemi sürecinde motivasyon artırıcı eğlenceli aktivitelerin arayışıyla kullanıcılarımızın daha fazla kahve falı baktırmaya başladığını gözlemledik. Geçtiğimiz yılın kadın ve erkeklerin fal tercihlerini karşılaştırdığımızda, uygulamamızda kadınların daha çok dertleşmek, erkeklerin ise genel cevaplar ile motivasyon arayışında bulunduğunu gördük. 2020 yılında uygulamamız üzerinden tam 400 milyon kahve falına bakıldı.”

Gönderilen fal sayısı 1,3 milyarı aştı

IOS ve Android platformlarındaki Kaave uygulamasının bugüne kadar toplam 45 milyondan fazla indirildiği söyleyen Selin Sağol Sade, “Uygulamamıza bugüne kadar kullanıcılarımız tarafından gönderilen fal sayısı 1,3 milyarı aştı. Sadece 2020 yılında Kaave’deki kader çarkı 55 milyon kere çevrilirken, Kaave’ye özel geliştirdiğimiz Face Filter ile kullanıcılarımız 1,5 milyon kere Falcı Bacı oldu. Tüm bunlarla birlikte, uygulamamızın 2020 yılında en sevilen karakterilerinin ilk sırasında ‘Falcı Bacı’ yer aldı. Sevilen uygulamamızın iOS güncellemesini Şubat ayında yepyeni tasarımı ile kullanıcılarımızla buluşturduk ve çok güzel geri dönüşler aldık.” şeklinde konuştu.