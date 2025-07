Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan lezzet: Şımşıpe dolması

Cizre tarih, kültürel, sanat ve edebiyatta olduğu gibi mutfak lezzetlerinde de birbirinden lezzetli yemekleri ile ön plana çıkıyor. 2017'de tescillenen Şımşıpe dolmasının geçmişi MÖ 6000-7000 yıllarına dayanıyor.

Cizre'ye özgü bu yemek kadınların sofralarından eksik etmediği bir tat haline geldi. Halk arasında "eprox u dulma" diye anılan Şımşıpe dolması i.im soğan, patlıcan, domates, kabak oyulur. Pancar veya asma yaprakları hazırlanırken pirinç ile kıyma yıkanıp karıştırılarak baharat ekleniyor.

Hazırlanan iç sebzelere doldurulup pişirildikten sonra servis ediliyor. Cizre mutfağının vazgeçilmezi olan Şımşıpe dolmasını diğer dolmalardan ayıran en önemli ayrıntı ise sumak suyunda kaynatılarak servis edilmesi gösteriliyor. Cizre Yafes Aile Destek Merkezinde aşçılık kursunda kültürün tanıtılması ve yaşatılması için yöresel yemeklerle eğitimler veriliyor.

''Şımşıpe dolması kadınlarımızın her daim sofralarının baş tacı"

Kültürün yaşatılması için aşçılık kursunda yöresel yemekler yaptıklarını aktaran Yafes Aile Destek Merkezi Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, "Aile Destek Merkezimizde açtığımız aşçı yardımcısı kursumuzda kadınlarımız bugün yöremize ait lezzetler yapılabilecek aşamaya geldi. Kadınların eğitimi topluma kazandırılma faaliyetleri çerçevesinde her dönem farklı kurslar açıyoruz. Kurum içi faaliyetlerimizde kaynaştırma etkinliklerimizde olsun, kadınlarımızın yöremize ait olan Şımşıpe dolmasını severek yapmaları ve her defasında sofranın baş tacı yapmaları bizim için sevinç kaynağıdır. Şımşıpe dolması bizim vazgeçilmezimizdir. Ben de bir kadın olarak soframda eksik etmiyorum. Kadınlarımız dolmayı yapmak için her türlü bahaneye her zaman açık. birlikte bir araya gelmek, düğünler olsun, özel günler olsun sadece tek başına yememek için bile yapılan bir yemek. Şımşıpe dolması kadınlarımızın her daim sofralarının baş tacı" dedi.

Şımşıpe dolmasının sadece bir yemek değil kültürün bir parçası olduğunu ifade eden Nur Hüda Pamukçu, "Cizre'mizin tescillenmiş lezzetlerinden biri olan Şımşıpe halk arasında bilinen adıyla 'eprox u dulma' dizim için sadece bir yemek değil, bir kültür bir mirastır. Sofralarımızın bolluk ve bereketin bir sembolüdür. Annelerimizden, ninelerimizden öğrenmiş olduğumuz bu lezzeti gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Şımşıpe dolması bizim kimliğimizin bir parçasıdır. Az önce de belirttiğimiz gibi, sadece bir yemek değil, kimliğimizin bir parçasıdır, bu lezzetimizin herkes tarafından tadılmasını ve tanınmasını isterim'' diye konuştu.

Şımşıpe dolmasının özel günlerin vazgeçilmez yemeği olduğunu ifade eden Deniz Mol, "Genel olarak haftada bir kere yaptığımız bir yemek. Mutfağımızın vazgeçilmezi. Özel günlerde, davetlerde, düğünlerde çok tercih edilen olmazsa olmazımızdır. Diğer dolmalardan ayıran büyük özelliğiyle sumak suyunun kullanılması, etli olması. Kullanılan malzemelerin özellikle soğan dolmasının pişmeden yapılması bunlar çok büyük etken'' şeklinde konuştu.