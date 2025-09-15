“Geniş Aile”nin Cevahir’i öldü mü? Ufuk Özkan intihar mı etti? Ufuk Özkan'a ne oldu? Ufuk Özkan yaşıyor mu? Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ne?

“Geniş Aile”nin Cevahir’i Ufuk Özkan’dan kötü haber!
“Geniş Aile” dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş’taki evinde intihar teşebbüsünde bulunmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Geçmişte karaciğer yetmezliği ve nafaka krizleriyle gündeme gelen Özkan’ın tedavi altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
“Geniş Aile” dizisinde Cevahir rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, Beşiktaş’taki evinde intihar teşebbüsünde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan’ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sağlık sorunları ve nafaka kriziyle gündemdeydi
Ufuk Özkan son dönemde hem sağlık sorunları hem de özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu, ayrıca eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde yaptığı açıklamada, “Kiramı bile zor ödüyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.
Tedavi sürüyor
EkolTV'nin haberine göre; intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırılan Özkan’ın sağlık durumunun stabil olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Oyuncunun yaşadığı bu zor süreç, hem sevenlerini hem de sanat camiasını derinden üzdü.