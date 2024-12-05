Gibi dizisinin yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Fenomen dizide flaş gelişme

Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı Gibi dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor.

İlk sezonu 2021 yılında Exxen’de yayınlananmaya başlayan absürd komedi türündeki Gibi, özgün mizah anlayışı ile geniş bir kitlenin ilgisini çekmişti.

Beş sezon yayınlanan dizi toplamda 55 bölümle izleyici karşısına çıkmıştı.

Geçen aylarda Feyyaz Yiğit, 6. sezon bölümlerinin senaryosunun tamamlandığını açıklamış, bu gelişme üzerine "Gibi'nin yeni sezonu ne zaman yayınlayacak" sorusu gündeme gelmişti.

Gibi yeni sezon çekimleri başladı

Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yaptığı Gibi'nin yeni sezon çekimleri başladı.

Gibi 6. sezon çekimlerinin başlamasıyla yeni bölümlerinin yayın tarihi bir kez daha merak konusu oldu.

Başta Google olmak üzere izleyiciler "Gibi'nin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak" sorusuna yanıt arıyor.

Dizinin ekran tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Gibi'nin yeni sezon bölümlerinin 2025'in ilk yarısında Exxen'de yayınlanması bekleniyor.