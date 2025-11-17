Görenler şoke oldu! Tam 300 kilo...

Trabzon'un Araklı ilçesi sınırlarındaki Yeşilyurt Vadisi’nde sürek avı düzenlendi.

Araziye ve tarım ürünlerine ciddi zarar verdiği belirtilen domuzların kontrol altına alınması için düzenlenen ava, bölge halkı da destek verdi. Biri 300 kg ağırlığında olmak üzere toplam 7 domuz avlandı.

Av ekibi sorumlusu Halil Hancı, avların yasal çerçevede ve doğaya zarar vermeden sürdürüldüğünü söyledi.