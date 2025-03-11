Görevimiz lahmacun! Takım elbiseli fırıncılar müşterini şaşırtıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 25 yaşlarındaki Mehmet Çağlarsu ve Emre Bolat ile 26 yaşındaki Hurşit Kaan Bolat fırıncılığa yeni bir soluk getirdi.

Fırıncılıkta alışılagelmiş imajı değiştiren gençler, takım elbiseli çalışma konseptiyle müşterilerin ilgisini çekti.

Genç girişimcilerden Emre Bolat, "Biz bu mesleği yıllardan bu yana yapıyoruz. Mesleği geliştirmek adına bir çalışmada bulunarak arkadaşlarla takım elbise ile çalışmaya karar verdik. Dünyada böyle bir şey yok, biz de bu şekilde çalışmaya karar verdik" dedi.

Önce şaşırıyorlar sonra tebrik ediyorlar

Çekirdekten yetiştiklerini ve 13 yıldır fırıncılık yaptıklarını belirten Bolat, "Takım elbiseyle çalışmak güzel gidiyor ve dikkat çekiyor. Buraya ilk defa gelenler şaşırıyor, sonra bizi tebrik ediyor" diye konuştu.