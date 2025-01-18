Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Reza Zarrab'ın 'yeni eşi' Dilara Altıntop kimdir?

Kara para aklama ve banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla bir dönem tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Reza Zarrab’ın, ABD’nin Miami kentinde Dilara Altıntop ile evlendiği iddiasına yönelik bazı fotoğraflar basına sızdı. Bu gelişmenin ardından Dilara Altıntop’un kim olduğu ve geçmişi, kamuoyunda merak konusu oldu.

Dilara Altıntop kimdir?

Dilara Altıntop, Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamladı ve hukuk alanında uzmanlaştı. Altıntop'un 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olduğu düşünülüyor.

Altıntop eğitim ve iş hayatının yanı sıra, spor geçmişiyle de dikkat çekiyor. Edinilen bilgiye ghöre Altıntop, Türkiye Milli Yüzme Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde profesyonel yüzücü olarak uzun yıllar yarıştı.

Şu anda Miami'de yaşamını sürdüren Altıntop hukuk alanında yönetici asistanı olarak çalışıyor.

Düğün iddiaları

Reza Zarrab ile Dilara Altıntop’un Miami’de evlendiği ve düğüne bazı ünlü isimlerin Türkiye’den katıldığı öne sürüldü. Düğünden olduğu iddia edilen fotoğraflar basına sızsa da iddiaya ilişkin henüz kesin bir bilgi yok. Dilara Altıntop'un resmi Instagram hesabı fotoğrafı ise ikilinin evliliklerini kanıtlar nitelikte...