Güllü’nün eski patronu savcılığa başvurdu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' notu iddiası

Çınarcık’taki 5. kat penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Gül Tut — sahne adıyla Güllü — olayla ilgili soruşturma sürerken, sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın, şahitlerle birlikte savcılığa başvurduğunu ve ellerindeki delilleri sunduklarını belirtti.

Şahitler ve ifadeler

Aydın, şahitlerin Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu 6 aydır planladığını iddia ettiklerini söyledi. Aydın, “İçeride Tuğyan hanımın en yakın 2 arkadaşı var. Onların söylemleri var. Tuğyan hanımın cinayeti işlediğini, bunu 6 aydır planladığını söylediler, iddia ettiler” dedi.

İddialar ve sunulan deliller

Eski patron, şahitlerin avukat huzurunda ifade vereceğini ve sunulan deliller arasında HTS ve arama kayıtlarının bulunduğunu ifade etti. Aydın, belgelerle ilgili olarak, “'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var. Hepsini şahitler huzurunda sunduk” dedi.

Öne çıkan söylemler

Aydın ayrıca Tuğyan’ın yakın çevresinin, “Keşke annemi böyle öldürmeseydim. Çok üzüldüm” şeklinde ifadelerinin bulunduğunu aktardı; iddialara göre Tuğyan, farklı yöntemlerle (araba kazası ya da silahla) suikast planladığını düşündüğü için pişmanlık beyanında bulunmuş.

Aydın, “İçeride şahitlerimiz avukat huzurunda ifadelerini verecekler. Ülkemizin başı sağ olsun. Biz elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

Soruşturmanın seyri

Savcılıktaki işlemler ve şahit ifadelerinin ardından soruşturmanın nasıl ilerleyeceği yargı sürecinde belirlenecek. Aydın, sundukları belge ve şahit beyanlarının bundan sonraki süreçte yargı merceğinde değerlendirileceğini kaydetti.