Gündoğdu: Sosyal sorumluluk, erken yaşta karakteri inşa eder

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, sosyal sorumluluk çalışmalarının yalnızca gönüllülük faaliyeti olmadığını belirterek, bu projelerin öğrencilerin sınıfta öğrendiklerini hayata taşıdığı güçlü bir öğrenme alanı sunduğunu söyledi. Gündoğdu Vakfı Başkanı Gündoğdu’ya göre, sahada gözlem yapma, ihtiyaç analizi ve çözüm üretme süreçleri öğrenmeyi ezberden çıkarıp kalıcı beceriye dönüştürüyor.

Değerlerin temellendiği kritik dönem

İlkokul ve ortaokul yıllarının karakter gelişimi açısından belirleyici olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, paylaşma, dayanışma, saygı ve çevre bilinci gibi değerlerin bu dönemde yaşayarak öğrenildiğinde kalıcı hale geldiğini ifade etti. Erken yaşta sosyal sorumlulukla tanışan çocuklarda “seyirci kalma”nın azaldığını, inisiyatif alma eğiliminin güçlendiğini vurguladı.

Proje takvimine uyma, görev takibi ve ekip çalışmasının sorumluluk duygusunu pekiştirdiğini belirten Gündoğdu, bu alışkanlıkların akademik yaşama uzun vadeli olumlu yansımalar sağladığını söyledi. Empati, iletişim, duygu yönetimi ve çatışma çözme gibi sosyal-duygusal becerilerin de doğal biçimde geliştiğine işaret etti.

Problem çözme, özgüven ve motivasyon

Sosyal sorumluluk projelerinin öğrenciyi sorunu fark edenden çözüm üretene taşıdığını kaydeden Gündoğdu, öğrencinin yaptığı işin karşılığını görmesinin özgüven ve okula aidiyeti artırdığını belirtti.

Dijital çağda değerlerin bilgiyle değil deneyimle geliştiğini vurgulayan Gündoğdu, bu projelerin çocukların ekran dışı dünyayla bağ kurmasını sağladığını söyledi. Sonuç olarak, sosyal sorumluluk çalışmalarının daha duyarlı ve üretken nesiller için güçlü bir eğitim bileşeni olduğu mesajını verdi.