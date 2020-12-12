Güzelliğin en genç üyesi kolajen

FATOŞ BOZKUŞ

İnsanlar arasında sağlık bilincinin oluşmasıyla beraber sağlığı korumaya ve geliştirmeye hatta yaşlanmayı geciktirmeye yönelik ürünlere talep de artırıyor. Bu eğilim, bağ dokularının ve cildin oluşumuna yardımcı olan temel yapısal proteinlerden biri olan kolajeni trend ürünlerden biri haline getirdi.

Eskiden bebek yağı, cilt bakımı, losyonlar, renkli kozmetikler, saç bakımı ve diğer ürünlerde kullanılan kolajen artık tek başına takviye ürünü olarak satılmaya başladı.

Bugün piyasada 30’un üzerinde markanın toz, tablet ve sıvı olmak üzere farklı formlardaki kolajenini bulabiliyorsunuz. Bu markaların büyük bir kısmı yurtdışından ithal ediliyor. Türkiye’deki sanayicilerin pazardaki büyümeyi görerek bu alanda yatırım yapmasıyla pazardaki yerli marka sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Neden ihtiyaç var?

İnsan vücudunda cilt, kemik, eklem, tendon ve kaslarda bulunan kolajen ilerleyen yaş, sigara kullanımı, aşırı stres, hava kirliliği ve hareketsizlikle birlikte azalıyor. Azalan kolajenin hızlı yaşlanmadan saç dökülmesine, cilt elastikiyetinin azalmasından dizlerde ortopedik sorunlara kadar vücudumuzda pek çok olumsuz etkisi oluyor.

Bunun önüne geçmek için kemik suyu, yumurta, balık, fasulye gibi yiyecekler yiyerek kolajen üretimini artırmaya ya da kolajen yıkımını durdurmaya çalışanlar var. Ancak vücuttaki kolajeni daha hızlı yerine koymak için dışarıdan takviye olarak almayı tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle biyoyararlanımı artırmak adına hidrolize, peptid kolajenler ve likit formları daha çok tercih ediliyor.

Burada akıllara hemen şu soru geliyor: Bu farklı formlardaki kolajenler neden yapılıyor?

Kolajen yaygın olarak ülkemizde sığır, balık ve tavuğun bağ, kıkırdak, deri gibi yan ürünlerinden elde ediliyor. Tabii dünyada domuzdan elde edilen kolajenler de kullanılıyor.

Türkiye’de tavuk kolajeni daha çok medikal tedavilerde kullanılırken, balık ve sığır kolajeni doğrudan cilt, saç ve tırnakları hedef aldığı için estetik, güzellik ve kozmetik sektöründe kullanılıyor.

İthal marka ağırlığı

Dünyada gıda takviyesi olarak da kullanılan hidrolize kolajenin pazar büyüklüğünün 2019 sonu itibariyle yaklaşık 900 milyon dolar olduğu söyleniyor. 2025’te ise pazarın 2 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması yönünde beklentiler söz konusu. Hidrolize kolajen gıda, sağlık ve beslenme, ilaç, kozmetik alanlarında kullanılıyor. Hidrolize kolajen pazarında en hızlı büyüyen segment ise sağlık ve beslenme. Sağlığımızı iyileştirme veya sürdürme isteği bu segmentin büyümesine neden oluyor.

Türkiye’de gıda takviyesi olarak kullanılan kolajen pazarında yerli ve yabancı pek çok oyuncu var. Uluslararası markaları ise yerli ilaç şirketleri Türkiye’ye getiriyor. Bunlardan biri Atalix Pharma. Şirket Naturalift markasını ithal ediyor. 2016 yılında kolajen sektörünün büyüyeceğini ön görerek yurtdışı menşeli ortalama 20 kolajen markasını incelediklerini ve Naturalift ile çalışmaya karar verdiklerini anlatan Atalix Pharma kurucusu Koray Atay “Bu kararımızda markanın hem Morina Balığı kaynaklı, hem de sıvı formda olmasının etkisi oldu. Türkiye’de bu iki varyasyonu birleştiren ilk kolajen markasıyız” diye konuşuyor. Kolajenlerin satış hacminin 2019 yılının başında müthiş bir ivme kazandığını aktaran Atay, 2017 yılında Türkiye piyasasında 4 adet kolajen markası varken, şu an ortalama 35 civarı markanın mevcut olduğunu da hatırlatıyor.

Üç yıl önce Collagen Lift Paris markasını Türkiye’ye getiren Özkanlar A.Ş’nin genel müdürü Erdem Özkan ise üç yıl öncesinde kolajen denildiğinde insanlardan olumsuz, kararsız ve güvensizliği içeren tepkiler alındığını aktarıyor.

Kolajen pazarındaki satışların günbegün artarak devam ettiğini ifade eden Özkan, pandemiden nasıl etkilendiklerini ise şu sözlerle anlatıyor:

“Pandemi döneminde özellikle gıda takviyelerine olan ilgi çok arttı. Pazar sürekli büyürken aynı zamanda pazarda kalitesiz, belirtildiği etkileri sağlamayan birçok gıda takviyeleri ve kolajen takviyeleri de yer aldı. Tüketicilerin gıda takviyeleri ve özellikle kolajen takviyeleri konusunda mutlaka uzmanların önerdiği markaları tercih etmesini önerirken, aynı zamanda sağlıklarına zarar vermemeleri ve paralarının boşa gitmemesi için bu konuya duyarlı olmalarını tavsiye ederiz.”

Yerli üreticilerin ihracat atağı

Kolajen pazarındaki boşluğu görerek bu alana yatırım kararı alan yerli ilaç şirketi Kompotu İlaç, bu alana ilk giren yerli oyunculardan biri. Voonka markasıyla bugün Tuzla’da 4 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyor. Pazara ilk girdiklerinde işledikleri kolajen miktarının 220 kilo olduğunu, şu anda ise 100 tona yakın kolejen işlediklerini söyleyen Komputu İlaç Genel Müdürü Hakan Keleş, 2012’de 4 ürünle başladıkları yolculuğa bugün 80’den fazla ürünle devam ettiklerini de anlatıyor. Geçen yıl Voonka ve Doçtor Mito markalarıyla KKTC ile başlayan ihracat pazarlarına Almanya, Libya, Suriye ve Irak’ı da eklediklerini söyleyen Keleş 2021yılı sonunda 15 farklı ülkeye ihracat yapmaya hazırlandıklarının da altını çiziyor.

Kolajen pazarının dünyada hızla büyüdüğünü görerek kolajen içeren takviye edici gıda sektörüne girmeye karar veren yerli şirketlerden bir diğeri ise Eskişehirli Estuz. Reneva markası altında Tip 1, Tip 3 kolajen ürünleri bulunduğunu söyleyen Reneva Genel Müdürü Özgür Özdemir, bu ay içerisinde 3 yeni formda tüketiciyle buluşmaya hazırlandıklarının da bilgisini veriyor. Yurtiçi pazarında daha aktif bir oyuncu olmak için yılbaşından itibaren başlayacakları anlaşmaları tamamladıklarını anlatan Özdemir şöyle konuşuyor:

“Market ve eczane kanalından satışa sunacağımız ürünlerimizle 25 yaş üstü tüm tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Başta Amerika olmak üzere, KKTC, Katar, İsrail, Ürdün, Azerbaycan gibi ülkelerdeki varlığımızı güçlendirerek ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak en büyük hedefimiz. Reneva’nın doğuşuyla birlikte benimsediğimiz ‘Her Kıtada Reneva’ mottomuzu koruyor ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz.”

Pazardaki yerli markalardan bir diğeri Collaquin. Yurtdışı seyahatlerinden birinde kolajenle tanışan Collaquin Genel Müdürü Alara Dinçer, Türkiye’de bu alandaki boşluğu görerek Collaquin markasını yaratıyor. Dinçer’in hedefi de yurtdışına ürünleri ihraç etmek.

Jelatinden kolajene

Tezman Holding, bu alana yeni yatırım yapmış kurumlardan. Aslında bünyesindeki Sel Sanayi ile yarım asırı aşkın süredir yenilebilir jelatin üreten holding, 2019’da kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılan kolajen peptit üretimine başladı. Türkiye’nin ilk helal hidrolize kolajeni olan CollaSel markasını hayata geçiren kurum hammadde olarak Gönen fabrikasında ürettiği yüzde 100 sığırdan mamul gıda jelatini kullanılıyor. Burada üretilen ürünlerin yüzde 95’inin ise yurtdışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

Bu yıl bünyesinde yedi deri fabrikası, jelatin üretim tesisi, protein üretim tesisi, kolajen hidrolizat üretim tesisi bulunan İskefe Holding de, bu alanlardaki deneyimini kolajenin üretiminde kullanma kararı aldı. Bu kapsamda markaları arasına eklediği Naturagen Kolajen ile tablet, tek içimlik sıvı, toz sade ve toz formlarıyla kolajen ürünlerini satışa sundu.

Kolajen yatırımını son duyuran ise Uyguner Deri ve Jelyap oldu. İki kurum, yaklaşık 50 milyon TL’lik yatırımla kurdukları Gelner Gıda şirketiyle Balıkesir’de helal jelatin ve kolajen üretimine başladı.

Kaç çeşit kolajen var?

Üstünlükleri ve farklılıklarına göre 20’ye yakın tip kolajen bulunuyor. Ülkemizde yaygın olarak Tip I, Tip II ve Tip III kolajen peptitler kullanılıyor.

Tip I kolajen nedir? Ne işe yarar?

►Kasların yeniden inşa edilmesini sağlar.

►Gözlerin daha sağlıklı kalmasına neden olur.

►Kemiklerin kendini yenileyebilmesi için gereklidir.

►Daha kalın ve güçlü saç kökleri sağlar.

►Saç dökülmesini azaltır.

►Vücutta bulunan kahverengi lekelerin giderilmesinde etkilidir.

►Cildin gergin olmasını sağlar, elastikiyet verir.

►Kırışıklar ve yaraların giderilmesinde etkendir.

►Dokuların bir arada tutulmasını sağlar.

Tip II kolajen nedir? Ne işe yarar?

►Vücudumuz için en önemli protein türlerinden biri Tip II kolajendir.

►Kıkırdak dokularında bulunan toplam proteinin yüzde 55’ini sağlar.

►Eklem kıkırdak ve dokularında ise toplam proteinin yüzde 90’ı kadar Tip II Kolajen bulunur. Sırt, boyun, çene ve eklem bölgelerinin desteklenmesinde etkindir.

►Romatizmal hastalıkların ortadan kaldırılmasında kullanılır.

►Eklem ağrılarının tedavisinde etkilidir.

►Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan protein türüdür.

Tip III kolajen nedir? Ne işe yarar?

►Kas dokusunu oluşturmaya yardımcı olur.

►Damarlara elastikiyet sağlar.

►Kırışıklığı azaltır.

►Zayıf ve hasar görmüş tırnakları onarır.

►Saçları güçlendirir.