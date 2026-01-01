Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yok mu, neden yok? Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nın, yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yayın saatinde "Recep İvedik 2" yayınlanacak. Şimdi binlerce kişi "Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yok mu, neden yok" sorusu sıkça yöneltiliyor.

Halef: Köklerin Çağrısı neden yok?

Halef: Köklerin Çağrısı yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verdi. Bu nedenle dizi ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 8 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek.

14. bölüm özeti

Melek, Serhat ile Yıldız’ın giderek yakınlaştığını görmesine rağmen Sultan’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak konaktan ayrılmamaya karar verir. Hem Serhat’ı yeniden kazanmak hem de ailenin hanımağası olabilmek için Sultan’ın verdiği akılcı ama tehlikeli tavsiyelere kulak verir. Ancak Yıldız bu ittifaka karşı boş durmaz; Serhat’ın sevgisini pekiştirmek ve Melek’i tamamen devre dışı bırakmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Diğer yandan Serhat’ın Kordağlılar’dan kan parası olarak aldığı topraklar, Yelduranlar’ı Urfa’nın en geniş araziye sahip ailesi haline getirir. Bu güç, Serhat’ın ağalar meclisinde Ziyan Ağa’nın yerine geçmesi için önemli bir zemin oluşturur. Ancak Serhat’ın düzeni değiştirme çabası ve Yelduranlar’a karşı giderek sertleşen, onur kırıcı tavırları Aşır’ın sabrını taşıracak; Aşır’ın Serhat’a karşı can acıtıcı bir hamle yapmasına neden olacaktır.