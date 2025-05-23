Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan dava dosyasında tanık olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, “yalan tanıklık” suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Halit Ergenç’in 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu’nun ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanıkların sabıkasız oluşu ve yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak, her iki isim hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.

Olayın geçmişi

Söz konusu dava, Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tanıklık yapan oyuncuların beyanlarının gerçek dışı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Tanıklıklarının ardından açılan soruşturmada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı yönünde savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilmiş ve dava açılmıştı.

Mahkeme kararının ardından, sanıkların hüküm giymiş sayılmadıkları ve cezanın beş yıl boyunca yeniden suç işlememeleri koşuluyla uygulanmayacağı belirtildi.