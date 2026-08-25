Halit Ergenç’in 15 yıllık gizli girişimi ortaya çıktı: Fiyatı 45 bin Euro’ya çıkıyor

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Oyuncu Halit Ergenç, konuk olduğu bir YouTube kanalında yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü hoparlör girişimine ilişkin bilgi verdi. Ergenç, yakın arkadaşı Said Şahin ile birlikte premium ses sistemleri ve hoparlörler üzerine çalıştıklarını söyledi.

İkilinin hayata geçirdiği Once Custom Sound, seri üretim yerine el işçiliğine ve kişiye özel tasarıma odaklanıyor. Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki atölyelerde üretilen hoparlörler, kullanılacağı alan ve müşterilerin istekleri doğrultusunda hazırlanıyor. Ürünler, ses kalitesinin yanı sıra özgün tasarımlarıyla da dikkati çekiyor.

Hoparlörler “Tom ve Jerry” filminin setine girdi

Ergenç’in girişimi, uluslararası bir film projesinde de yer aldı. Şirketin ürettiği hoparlörler, Warner Bros. imzalı “Tom ve Jerry” filminin Londra’daki çekimlerinde kullanıldı.

Ünlü oyuncu, hoparlörlerin zarar görmemesi ve kurulumun doğru yapılması amacıyla çekimlerin gerçekleştirildiği sete bizzat gittiğini anlattı. Ergenç, burada kendisini esprili şekilde “ürün mümessili” olarak tanıttığını belirtti.

Fiyatları 45 bin Euro’ya kadar çıkıyor

Kişiye özel hazırlanan hoparlörlerin fiyatlarının bin 500 Euro’dan başladığı, üst segment modellerde ise 45 bin Euro’ya kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Ürünlerin fiyatlarında el işçiliği, özel malzeme kullanımı ve kişiselleştirilebilir tasarım seçenekleri belirleyici oluyor. Bazı modellerde lüks otomobillerde kullanılan boya ve kaplama yöntemlerinden yararlanılırken, Rolls-Royce araçlardakine benzer özel boya seçeneklerinin de sunulduğu aktarılıyor.