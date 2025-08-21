Hamile kadının iş başvurusunu reddeden şirkete ağır ceza

Samsun'da hamile kadının iş başvurusu reddeden şirkete idari para cezası kesildi.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunu Nilay Balama, 2022 yılında mobilya ve beyaz eşya satan bir mağazaya yaptığı başvurunun hamile olduğu gerekçesiyle reddedilmesinin ardından Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) şikayette bulundu.

Bu yaptıklarının etik olmadığını söyledim

Balama, "Görüşmede her şey yolundaydı, karşılıklı anlaştık, dosya işlemleri başlamıştı. O günün akşamında hamile olduğumu öğrendim. Ben de dürüst davranarak müdüre bildirdim. Ama bu açıklamamdan sonra süreç tersine döndü." dedi.

Ertesi gün işvereni aradığında başka şubeden personel alınacağını bu nedenle iş başvurusunun olumsuz sonuçlandığını öğrendiğini belirten Balama, sözlerine şöyle devam etti:

"Bana kısa süre sonra izne ayrılacağımı, onlar için de sorun olacağını söylediler. 'Hamile olduğum için mi işe alınmıyorum?' diye sorduğumda 'aynen' gibi bir cevap verdiler. Bu yaptıklarının etik olmadığını ve ayrımcılık olduğunu, onları şikayet edeceğimi söyledim."

"Sorun yaşayan herkes TİHEK'e başvuru yapmalı"

Balama, yaşadığı ayrımcılığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (TİHEK) ilettiğini belirtti.

Balama'nın başvurusunu değerlendiren TİHEK, "hamilelik gerekçesiyle işe alınmamanın cinsiyet temelli doğrudan ayrımcılık oluşturduğunu" tespit ederek, işverene bin 963 lira idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kararda, işverenin gebelik nedeniyle ayrımcılık yapılmadığını ispatlayamadığı, başvurucuya gönderilen ihtarname ile kuruma sunulan savunmalar arasında çelişkili ifadeler yer aldığı belirtildi.

Balama, karara ilişkin, "Bence böyle bir sorun yaşayan herkes TİHEK'e başvuru yapmalı. Haksızlığa karşı bizim yanımızda olan bir kurum var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bana dönüş yapılmadı"

Balama, çocuğu doğduktan sonraki iş görüşmelerinde de benzer ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti. Müşteri hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firmada görüşmesinin çok iyi geçtiğini ancak çocuğu olduğunu söylemesiyle sürecin değiştiğini ifade eden Balama, şunları söyledi:

"İş görüşmemde hemen özel hayatıma dair sorular sormaya başladılar. 'Çocuğun kreşe gidiyor mu, kreşten kim alıyor?' gibi. Ben de bunlar benim özel hayatım olduğunu ve işimi engellemediği sürece onları ilgilendirmediğini ifade ettim. O noktadan sonra süreç ilerlemedi. Onları da şikayet etmek istedim ama maillerimi bile engellediler."

Yakın zamanda gittiği bir görüşmede de evli ve çocuklu olduğu için geri dönüş yapılmadığını belirten Balama, "Genç yaşlardaki bekar adaylara dönüş yapıldı fakat bana yapılmadı. Çünkü evliyim ve çocuğum var. Evli, hatta çocuklu olan kadınları hiç işe almak istemiyorlar. Çocuğu hastalanacak, izin isteyecek diye düşünüyorlar. Bu nedenle 2-3 yıldır iş bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Bankaya da ceza verilmişti

TİHEK, 2023 yılında verdiği başka bir kararında da hamilelik nedeniyle işe alınmayan bir başvurucuyu haklı bulmuştu.

TİHEK, cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek, muhatap banka hakkında 89 bin 571 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.