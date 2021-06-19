Hava Kent, usta oyuncu Turgay Tanülkü ile anlaştı

Hava Kent Yapı Kooperatifi, Babalar Günü’nü, babalığın hakkını veren bir hikayeyle kutluyor. Sektörde yeni nesil kooperatif sistemiyle konut üreten Hava Kent Konut Yapı, babalar günü reklamı için başarılı oyuncu Turgay Tanülkü ile anlaştı.

Babalar günü için hazırlanan reklam çekiminin ön hazırlık süreci ve senaryo aşaması profesyonel bir ekip tarafından yürütüldü. Bir haftalık ön hazırlık sürecinden sonra çekimler; İstanbul’un Beyoğlu, Balat ve Galata bölgelerinde yapıldı.

Tamamen gerçek hayat hikayesinin yansıtıldığı reklam film, geçen Cuma gününden itibaren dijital mecralardan yayınlanmaya başladı. Lokal reklam ajansı tarafından çekilen reklam filmi yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni topladı.

Reklam filmi Turgay Tanülkü’nün ilk baba olma kararını verdiği cezaevi günlerini anlatmasıyla başlıyor. Biyolojik olarak hiçbir zaman baba olamasa da 26 evladıyla geniş bir çekirdek ailesi, hayatına dokunduğu toplam 101 çocuk var. Cezaevinde, sokakta tanıştığı çocuklarının çoğu büyüdü ve artık meslek sahibi. Lokal imzalı bu Babalar Günü filminin çekiminde 3 tane saka kuşunun göklere salınması bu hikayeyle daha da anlamlı hale geliyor.

Türk Dil Kurumu’nda “Baba” kelimesine baktığımızda “çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek” yazar. Turgay Tanülkü’nün hikayesi bu kelimeye çok daha büyük anlamlar yüklüyor. Hava Kent, baba olmanın hakkını veren herkesin Babalar Günü’nü bu etkileyici hikayeyle kutluyor.

Bin TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi yaptı

Türkiye’nin yeni nesil konut üreticisi olarak bilinen CVS Hava Kent Konut Yapı, İstanbul Havalimanı’na (İGA) yakın bölgelerdeki projeleri ile öne çıktı. Uygun ödeme koşullarıyla modern konutlar üretmek hedefiyle faaliyetlerine başlayan Hava Kent’in toplam 700 üyesi bulunuyor. Üyelerinin ayda bin TL’den başlayan taksitleriyle projeler üreten Hava Kent, ilk etap evlerin teslimatlarını da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Uygun ödeme koşullarıyla modern konutlar üretmek hedefiyle kurulduklarını, kooperatif ortaklarının ayda 1000 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olmasını kendilerine mutluluk verdiğini söyleyen Hava Kent Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Hava Kent ile uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma imkanını mümkün kıldık. İlk etapta 144 ailemizi ev sahibi yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

2016 yılında kurulan kooperatifleriyle diktikleri fidanların bugün kocaman ağaçlara dönüşmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erkut Çavuş, “Projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Hali hazırda başlamayı bekleyen 2 projemizin dışında yıl sonuna kadar en az 2 proje daha geliştirip ortaklarımıza sunmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Anadolu şehirlerinden de oldukça fazla talep geldiğini söyleyen Türkiye’nin dört bir tarafında uygun ödeme koşulları ile konut üretimine devam edeceklerini kaydeden Çavuş, İzmir, Muğla, Ankara gibi illerde ve Bodrum’da arazi geliştirmeye başladıklarını kaydetti.