Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayal Köseoğlu ne dedi, sevgilisi kim? Oynadığı dizi ve filmler...

Hayal Köseoğlu PKK çıkışıyla gündem oldu. Köseoğlu, "Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam. Tamam sensin ya. En önemli sensin" dedi. Bu çıkış sonrası ünlü oyuncunun biyografisi merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça "Hayal Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

Hayal Köseoğlu kimdir?

Hayal Köseoğlu, 20 Aralık 1992’de İstanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta oyunculuğa adım atan Köseoğlu, ilk ekran deneyimini henüz 6 yaşındayken Ruhsar dizisiyle yaşamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra dizi ve tiyatro alanlarında kariyerini sürdürmüştür. Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, İstanbullu Gelin ve Arkadaşlar İyidir gibi farklı dönemlerde geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarda rol alarak televizyon ekranlarında adını duyurmuştur.

Hayal Köseoğlu sevgilisi kimdir?

Hayal Köseoğlu’nun sevgilisi Ersoy Nezir Çınarlı’dır. Uzun zamandır sevgili olan ikilinin ilişkileri sosyal medyada beğeni topluyor.

Hayal Köseoğlu oynadığı diziler ve filmler...

Televizyon dizileri:

1998 – Ruhsar

1999 – Mahallenin Muhtarları

2008–2010 – Aşk-ı Memnu

2011 – Muhteşem Yüzyıl

2016 – Arkadaşlar İyidir

2017 – İstanbullu Gelin

2017–2018 – Ufak Tefek Cinayetler

2019–2021 – Mucize Doktor

2021–2022 – Mahkum

2023 – Altın Kafes

2024–2025 – Hudutsuz Sevda

İnternet dizileri

2021 – Bonkis

2022 – Cezailer

Filmler:

2019 – Sesinde Aşk Var

2019 – Özgür Dünya

2019 – 7. Koğuştaki Mucize

2021 – Bir Nefes Daha

2022 – Beni Sevenler Listesi

2023 – Seni Görüyorum