“Hayalden gerçeğe dönüşüm yolculuğu”

07 Ocak 2019

Sabiha Toprak

105 ülkede 3 binin üzerinde su parkı projesine imza atan Polin Waterparks firmasının sponsorluğunda Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinin oluşturduğu MARTI (Marmara Terapi Rekreasyonundan Işıltılar) topluluğunun terapi rekreasyonu etkinliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde, "Engelleri Aşıyoruz, Buz Pistindeyiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk asaması; İstanbul Büyüksehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkıları;Spor İstanbul buz pateni eğitmenlerinin desteği; Polin Waterparks firmasının sponsorluğunda;Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne üye engellilerin katılımıyla geçtiğimiz günlerde Silivrikapı Buz Pisti'nde (İstanbul) gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir ve farklı paydaşların dahil olduğu bir terapi rekreasyonu projesi olan bu etkinliğin hikayesini Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Tayfur Özkan söyle anlattı: "Projenin fikri, su anda organizasyonu yürüten 3. sınıf öğrencilerinin geçen yıl Rekreasyon dersinde bir ödev sonrasında yaptıkları sunumla basladı. Gönüllü olan 20 öğrenci organizasyonla ilgili ekipman, engelli dernekleri, sponsorluk, tesis bulunması, paydaş kurumlarla iletişim, sosyal medya kullanımı gibi görevlendirmelerin yapıldığı gruplara bölündü. Sponsorluk görüşmelerinden sonra anlaşılan sponsor firma ile bu yıl proje araştırması ve operasyonu, 9 gönüllü öğrenci ile yürütüldü. 19 Aralık 2018'de etkinliğimizin ilk aşaması İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde; Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencilerinden 15 gönüllü öğrenci (MARTI grubu);İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Spor Hizmetleri biriminin çalışanları; Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nden 4 engelli ve 1 yönetici; Spor İstanbul Silivrikapı Buz Pisti'nden 4 buz pateni eğitimcisi; sponsor firmamız Polin Waterparks'dan İletişim ve Pazarlama Direktörü; tarafından gerçekleştirildi."

Özkan projenin katkıları ve sürdürülebilir bir proje olması için planladıklarını ise söyle dile getirdi:"Proje, öncelikle tekerlekli sandalyeye bağlı engellilerin hayatlarını rutinden kurtarıp, sosyalleşmeleri adına olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca engelli bireylerin yakınlarına da buzda kayabilme eğitimi verilmesiyle, onların da ister engelli bireyle birlikte, ister bireysel anlamda, sportif ve sosyal imkanlara erişebilmeleri hedeflenmiştir. Böylece engelli ve yakını, kimseye ihtiyaç duymadan özel aparatlı tekerlekli sandalye ile buzda kayabilme fırsatına sahip olacaktır. Projenin sürdürülebilir olması adına MARTI grubu tarafından bir instagram hesabı (@terapirekreasyonum) kurularak; engelli bireylerle, onları buz pistinde iterek kaydırmak suretiyle bu deneyime eslik etmek isteyen gönüllülerin buluşturulması da amaçlanmıştır. Ayrıca projenin sürdürülebilirliği için 4 adet özel aparatlı tekerlekli sandalye Silivrikapı Buz Pistine teslim edilmiştir. Rekreasyonun önemli bir kolu olan Terapi Rekreasyon alanında uygulama içinde olan Spor Yöneticiliği okuyan öğrencilerimiz, aynı zamanda organizasyon anlamında da sürdürülebilir, paydaş bir projenin içinde olarak tecrübe kazanmışlar ve kazanmaya devam edeceklerdir."

Marmara Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü öğrencisi ve MARTI topluluğu üyesi Tugay Yelce, "Projenin ortaya çıkısı rekreasyon dersinde yaptığımız bir sunum ile gerçekleşti. Bunu yapabileceğimize inandık. Her şeyin sınırsız olabileceğini hissettik ve insanlara dokunabileceğimizi düşündük." seklinde duygularını dile getirdi. Aynı bölümde öğrenci ve Martı topluluğu üyesi olan Gizem Işık ise o gün yasadığı mutluluğu su sözlerle aktardı: "Organizasyon günü engelli bireylerin yüzündeki mutluluk görülmeye değerdi. Biz de bu mutluluğu onlarla yan yana paylaşma sansına sahip olduk" dedi.

Türkiye Omurilik Felçlileri Dernek Çalışanı (TOFD) Ali Kendirici bu deneyimi yasayan biri olarak duygularını söyle ifade etti: "Buz dansını yapmak bizim için bir hayaldi. Bu hayali gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum." Yine TOFD çalışanı Elif Çelik "Buzun üstüne çıkmak harika bir duyguydu. Tek kelimeyle anlatacak olsam gerçek bir özgürlüktü." seklinde heyecanını paylaştı. TOFD üyesi Burhan Abut ise duygularını su sözlerle aktardı: "Engellerin asamayacağı hiçbir şey yoktur. Engelleri kaldıralım."

Polin Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ise: "Bu üniversite projesinin hayalden gerçeğe dönüşme yolculuğunda, bunu mümkün kılan ve bu fikre yüreğini, emeğini koyan herkese bu projenin yüzünü gülümsettiği herkes adına teşekkür ederiz. Biz de ne mutlu ki marka olarak böyle iyilik dolu, topluma geri veren ve sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesine küçük bir katkı sağlayabildik. Asıl katkı ve emek öğrencilerindir. Doğadan ilhamla, farklı paydaşları bir araya getirdikleri bu projeyle evrenin yüreğine dokunabildiler."

Projenin ikinci aşaması, farklı engelli derneklerinin katılımı, engelli ve gönüllülerin buluşturulması ve buzda kayma eğitimlerinin sağlanmasıyla devam edecektir.