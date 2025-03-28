Hayalet ağlardan gözlük çerçevesi yaptılar

Deniz Yaşamını Koru­ma Derneği (DYKD) tarafından Marmara Denizi’nden çıkarılan haya­let ağlardan elde edilen ham madde, güneş gözlüğü çerçe­vesi yapımında kullanılıyor. Deniz Yaşamını Koruma Der­neği ile gözlük üreticisi Billur Optik tarafından hayata geçi­rilen proje kapsamında, son 2 yılda Marmara Denizi’nden çıkarılan bin 500 metreka­re hayalet ağ temizlenip ham maddeye dönüştürüldü ve bu ay başında güneş gözlüğü üre­timine başlandı.

Üretim sürecinin ilk aşama­sında denizden çıkarılan ağlar temizlenerek, güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanıl­mak üzere granül haline geti­riliyor. Daha sonra, İkitelli›de bulunan gözlük üretim tesisi­ne getirilip kalıplara dökülen ham maddeden güneş gözlüğü çerçevesi elde ediliyor.

Üretilen çerçevelerin sap­larına, modeli belirleyici un­sur olarak mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz türleri ile ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri işleniyor. Gözlükler, camları takıldık­tan sonra son halini alıyor.

Gözlükler üretimlerinin ta­mamlanmasının ardından ge­lecek ay proje için oluşturula­cak internet sitesi üzerinden tüketiciye sunulacak. Projeyle sürdürülebilir moda anlayışı­nı desteklemeyi ve deniz eko­sisteminin korunmasını he­defleyen dernek, gözlüklerden elde edeceği geliri yeni proje­lerde kullanmayı hedefliyor.

Bir hayalle yola çıkıldı, gerçek oldu

Projeye ilişkin açıklamada bulunan Deniz Yaşamını Ko­ruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, sıfır atık kapsamında birçok çalışma yürüttükle­rini, hayalet ağlardan güneş gözlüğü üretmenin dünyada örneklerinin bulunduğunu ve bu çalışmayı da yine sıfır atık kapsamında Türkiye’de yapmak istediklerini belirt­ti. Narcı, “Bir hayalle yola çık­tık. Herkesin doğaya, denize bizim görüş açımızdan, bizim baktığımız gibi bakmasını is­tiyoruz” dedi.

Denizden hayalet ağların çı­karılmasının meşakkatli, çok zor ve risklerle dolu bir iş ol­duğunu vurgulayan Narcı, de­nizin ortasında ağların nerede olduğunu bilmediklerini, ge­len ihbarlar doğrultusunda bu ağları deniz diplerinde bula­rak çıkardıklarını anlattı.

Projenin yalnızca ticari bir girişim olmadığını, su altın­daki milyonlarca canlıya ye­ni yaşam alanları açacak bir misyona da sahip olduğunu söyleyen Narcı, “Deniz dibin­de yüzlerce yıl boyunca kala­bilen ağlar, canlıların ölümü­ne neden olabiliyor. Bunla­rı denizden çıkarıp sıfır atık kapsamında yeni bir kaynak oluşturduk ve böylece deniz ekosistemine zararlarını da bertaraf etmiş olduk” diye konuştu.

“Yaptığımız işin heyecanı bize güç veriyor”

Üretici firmanın CEO'su Naci Silelioğlu, “Hayalet ağlardan elde edilen ham madde alışmadığımız bir malzeme olduğu için ilk başta bizi zorladı. Öncelikle malzemenin işlenmesi için belirli sıcaklıklar, belirli prosesler var. Biz de deneye yanıla bu işi öğreniyoruz açıkçası. Ama yaptığımız işin heyecanı bize güç veriyor, dolayısıyla o zorlukları da aşıyoruz. Malzemenin makineden, kalıptan çıktıktan sonra gözlük olarak kullanılabilecek bölümünün dışında da oluşan atıklar var. Ama o atıklar da tekrar üretime katılıyor granül hale getirilerek. Dolayısıyla biz burada sıfır atıkla bir gözlük üreteceğiz. Kendi alıştığımız yöntemin bayağı dışında bir durum olacak bu. Umarım son kullanıcılar da bunu severek kullanır, bize ve doğaya destek olmuş olurlar” dedi.