Hayalet ağlardan gözlük çerçevesi yaptılar
Marmara Denizi’nden çıkarılan hayalet ağlardan elde edilen ham madde, güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanıldı. Son 2 yılda bin 500 metrekare hayalet ağ temizlendiğini bildiren Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) Başkanı Volkan Narcı, “Bu girişim su altındaki milyonlarca canlıya yeni yaşam alanları açacak bir misyona da sahip” dedi.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği (DYKD) tarafından Marmara Denizi’nden çıkarılan hayalet ağlardan elde edilen ham madde, güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanılıyor. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile gözlük üreticisi Billur Optik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, son 2 yılda Marmara Denizi’nden çıkarılan bin 500 metrekare hayalet ağ temizlenip ham maddeye dönüştürüldü ve bu ay başında güneş gözlüğü üretimine başlandı.
Üretim sürecinin ilk aşamasında denizden çıkarılan ağlar temizlenerek, güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanılmak üzere granül haline getiriliyor. Daha sonra, İkitelli›de bulunan gözlük üretim tesisine getirilip kalıplara dökülen ham maddeden güneş gözlüğü çerçevesi elde ediliyor.
Üretilen çerçevelerin saplarına, modeli belirleyici unsur olarak mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz türleri ile ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri işleniyor. Gözlükler, camları takıldıktan sonra son halini alıyor.
Gözlükler üretimlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay proje için oluşturulacak internet sitesi üzerinden tüketiciye sunulacak. Projeyle sürdürülebilir moda anlayışını desteklemeyi ve deniz ekosisteminin korunmasını hedefleyen dernek, gözlüklerden elde edeceği geliri yeni projelerde kullanmayı hedefliyor.
Bir hayalle yola çıkıldı, gerçek oldu
Projeye ilişkin açıklamada bulunan Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, sıfır atık kapsamında birçok çalışma yürüttüklerini, hayalet ağlardan güneş gözlüğü üretmenin dünyada örneklerinin bulunduğunu ve bu çalışmayı da yine sıfır atık kapsamında Türkiye’de yapmak istediklerini belirtti. Narcı, “Bir hayalle yola çıktık. Herkesin doğaya, denize bizim görüş açımızdan, bizim baktığımız gibi bakmasını istiyoruz” dedi.
Denizden hayalet ağların çıkarılmasının meşakkatli, çok zor ve risklerle dolu bir iş olduğunu vurgulayan Narcı, denizin ortasında ağların nerede olduğunu bilmediklerini, gelen ihbarlar doğrultusunda bu ağları deniz diplerinde bularak çıkardıklarını anlattı.
Projenin yalnızca ticari bir girişim olmadığını, su altındaki milyonlarca canlıya yeni yaşam alanları açacak bir misyona da sahip olduğunu söyleyen Narcı, “Deniz dibinde yüzlerce yıl boyunca kalabilen ağlar, canlıların ölümüne neden olabiliyor. Bunları denizden çıkarıp sıfır atık kapsamında yeni bir kaynak oluşturduk ve böylece deniz ekosistemine zararlarını da bertaraf etmiş olduk” diye konuştu.
“Yaptığımız işin heyecanı bize güç veriyor”
Üretici firmanın CEO'su Naci Silelioğlu, “Hayalet ağlardan elde edilen ham madde alışmadığımız bir malzeme olduğu için ilk başta bizi zorladı. Öncelikle malzemenin işlenmesi için belirli sıcaklıklar, belirli prosesler var. Biz de deneye yanıla bu işi öğreniyoruz açıkçası. Ama yaptığımız işin heyecanı bize güç veriyor, dolayısıyla o zorlukları da aşıyoruz. Malzemenin makineden, kalıptan çıktıktan sonra gözlük olarak kullanılabilecek bölümünün dışında da oluşan atıklar var. Ama o atıklar da tekrar üretime katılıyor granül hale getirilerek. Dolayısıyla biz burada sıfır atıkla bir gözlük üreteceğiz. Kendi alıştığımız yöntemin bayağı dışında bir durum olacak bu. Umarım son kullanıcılar da bunu severek kullanır, bize ve doğaya destek olmuş olurlar” dedi.