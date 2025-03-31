Hayatını kaybeden adamın 11 yıldır vasiyetini üzerinde taşıdığı ortaya çıktı
Amasya'daki bir hastanede tedavi gören Yaşar Uzun (70) dün hayatını kaybetti. Hastanın vefatının ardından eşyalarını toplayan hastane personeli, Uzun'un 11 yıldır üzerinde taşıdığı vasiyet notunu buldu. Yaşar Uzun'un her şeyini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun'un vefat etmesi üzerine, Uzun’dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir’ başlıklı bir notla karşılaştı.
Kimsesiz adamın üzerinden çıkan ve 11 yıl önce yazıldığı anlaşılan notta, Uzun'un evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı ortaya çıktı. Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığı'na defnedilecek.