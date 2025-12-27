Hayvan besleyenlere 'mikroçip' uyarısı: Son gün 31 Aralık, taktırmayana para cezası

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 6 aylık ve üzeri tüm kedilere, köpeklere ve gelinciklere mikroçip takılarak PETVET sistemine kaydedilmesi gerekiyor. Bu zorunluluk 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanmak zorunda. Mikroçip sayesinde kaybolan hayvanların hızlı şekilde bulunması ve sahibine ulaştırılması amaçlanıyor.

Mikroçip ne işe yarıyor?

Mikroçip uygulaması yalnızca bir kimliklendirme yöntemi değil. Kaybolan hayvanların kısa sürede bulunmasını sağlar. Aşı, sağlık ve tedavi geçmişi sistem üzerinden takip edilebilir. Sorumlu hayvan sahipliğini destekler, sahipsiz kalma riskini azaltır.

PETVET veri tabanı üzerinden her hayvanın sağlık geçmişi kayıt altına alınırken, veteriner müdahaleleri de daha kontrollü yürütülebiliyor.

Uygulama birkaç dakika içinde veteriner hekimler tarafından yapılabiliyor. Mikroçip ücretinin ortalama 600 TL olduğu belirtiliyor.

Ancak 31 Aralık 2025’e kadar mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri yaklaşık 8306 TL’ye kadar idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Yetkililer, son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Terk edilen hayvanın sahibi artık kolayca bulunuyor

Mikroçip, hayvan terk edilmesini engellemek için de kritik öneme sahip. PETVET kayıtları sayesinde terk edilen hayvanın sahibine ulaşılabiliyor. İncelemelerde hayvanın kasıtlı olarak sokağa bırakıldığı tespit edilirse 86 bin 350 TL idari para cezası uygulanıyor.

Mağduriyet yaşamamak için işlemi ertelemeyin

Yetkililer, sürecin kolay uygulanabilir olduğunu, hayvan sahiplerinin son tarihe kalmadan veteriner kliniklerine başvurarak mikroçip işlemini yaptırması gerektiğini hatırlatıyor. Mikroçip sistemi, hem hayvan güvenliğini sağlıyor hem de toplum sağlığı açısından büyük fayda sunuyor.