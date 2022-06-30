Her 10 kişiden 1’i sigarayı bırakmak için harekete geçti

Küresel Tütün ve Nikotin Forumu (GTNF), Varşova’da düzenlendi. Forumda dünya genelinde sigara kullanan yetişkin sayısının 1 milyarı aştığı, 100 milyon kişinin de sigarayı bırakmak amacıyla riski azaltılmış tütün ve nikotin ürünlerine geçtiği açıklandı.

Kamu otoritelerinin daha düşük riskli ürünlere geçişi destekleyen ‘tütün zararının azaltılması’ (Tobacco Harm Reduction, “THR”) programları sebebiyle 100 milyon kişinin sigara yerine elektronik sigara ve tütün ısıtmalı ürünlere yöneldiği kaydedildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü David O'Reilly, “Endüstri olarak daha sağlam bilimsel verilere ve kanıta dayalı politikalara ihtiyacımız var. Tütünün neden olabileceği zararın farkındayız. Önceliğimiz yetişkinlerin sigara kullanmaya başlamaması ya da bırakması ama çeşitli nedenle bırakmak istemeyen tüketiciler için yeni nesil ürünlerle insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri azaltmak.” dedi.