2025 yılında kurulan Türk pop ve R&B kız müzik grubu Manifest, çok kısa bir sürede büyük bir başarı elde etti. Milyonların yakından takip ettiği grup ile ilgili bugün şok bir iddia ortaya atıldı. Hilal Yelekçi'nin Manifest Grubu'ndan ayrıldığı öne sürüldü. Şimdi iddianın gerçek olup olmadığı merak ediliyor.

Hilal Yelekçi Manifest Grubu'ndan ayrıldı mı?

Hilal Yelekçi Manifest Grubu'ndan ayrılmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yelekçi'nin daha önceki paylaşımını dolaşıma sokarak etkileşim amaçlı yalan haber üretti.

Grubun menajeri de iddiaları yalanladı.