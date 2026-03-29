Hobi olarak başladı: Günde 1 tona yakın hasat elde ediyor

Mesleği avukatlık olan 26 yaşındaki girişimci Salih Günaydın, 2022 yılında aldığı eğitimle başladığı mantar yetiştiriciliğini kısa sürede profesyonel bir üretim modeline dönüştürdü.

Antalya’nın Aksu ilçesinde kurduğu istiridye mantarı üretim tesisi, bugün 1000 metrekare kapalı alanda, yılın her günü üretim yapıyor.

Günaydın’ın kurduğu tesiste 850 metrekarelik üretim alanında 30 ayrı oda bulunuyor. İşletmede uygulanan sıralı ekim sistemi sayesinde her gün düzenli hasat gerçekleştiriliyor.

Toplamda yaklaşık 180 ton kompost kapasitesine sahip olduklarını belirten Günaydın, tüm odaların dolu olduğu dönemlerde günlük hasadın 500 ila 1000 kilogram arasında değiştiğini ifade etti.

Bu üretim hacmi, aylık ortalama 24 ton, yıllık ise yaklaşık 280-290 ton seviyesine ulaşıyor.

Hedef: Her gün taze ürün

Diğer üreticilerden farklı olarak planlı ve sıralı ekim modeli uyguladıklarını vurgulayan Günaydın, temel hedeflerinin her gün taze ürün hasat etmek olduğunu belirtti.

Üretilen mantarların büyük bölümünün restoran ve otellere doğrudan ulaştırıldığını kaydeden Günaydın, ürünlerin bir kısmının ise tedarikçiler aracılığıyla pazarlara sevk edildiğini söyledi.

İç piyasada talebin yüksek olduğunu belirten Günaydın, bu nedenle henüz ihracat aşamasına geçmediklerini ifade etti.

“Mantar köyü” hedefi

İstiridye mantarı üretiminin bilgi ve dikkat gerektirdiğini vurgulayan Günaydın, sektöre yeni girecek üreticilere yönelik bilgilendirici uygulama ve danışmanlık projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Yurt dışındaki üretim modellerini yakından takip ettiklerini aktaran Günaydın, Almanya’da teknik incelemelerde bulunduklarını, Çin ve Polonya’daki üreticilerle de temas halinde olduklarını söyledi.

Uzun vadede “mantar köyü” projesini hayata geçirmeyi planladıklarını dile getiren girişimci, enoki, shiitake ve aslan yelesi gibi farklı türlerde üretim için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ziraat eğitimi hedefliyor

Girişimciliğin yanı sıra eğitim hayatını da yeniden şekillendirmeyi planlayan Günaydın, YKS’ye başvurduğunu ve ziraat alanında lisans eğitimi almayı hedeflediğini söyledi.